Загиблий у Сирії російський військовий був командиром 5-ї танкової бригади, що бере участь в окупації Донбасу

Зокрема, як повідомляє місцеве видання «Байкал-Daily», цими днями в Сирії загинув полковник Руслан Галицький, командир 5-ї гвардійської танкової бригади, що дислокується на станції «Дивізійна» в Улан-Уде. Галицький отримав важке поранення у Сирії і кілька днів провів у госпіталі, але врятувати його не вдалося. Зараз у танковій бригаді збирають матеріальну допомогу для сім'ї полковника.

Сьогодні смерть російського полковника Галицького в районі Алеппо офіційно підтвердило Міноборони Росії.

Як повідомляв УНІАН, 2 березня 2015 року військовослужбовець 5-ї танкової бригади Доржі Батомункуєв у розмові з журналістами російської «Новой газеты» розповів, що російські військові чудово розуміють, що їх відправляють воювати на Донбас. Він повідомив, що служить на контракті в російській армії. Був призваний 25 листопада 2013 року, в червні 2014-го уклав контракт на три роки. У Батомункуєва спалене обличчя і руки після бою в Логвиновому під Дебальцевим. На той момент він проходив лікування в Донецьку, в опіковому центрі при обласній центральній клінічній лікарні.

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За словами військовослужбовця, керівництво заявляло, що відправляє солдатів на навчання, але вони прекрасно розуміли, що відправляються на Донбас.

31 березня 2015 року прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що публікації у ЗМІ фактів вторгнення російських військ в Україну не є доказами.

Газета «Нова Бурятія» 3 квітня 2015 року повідомила, що Міноборони РФ відмовилося допомагати танкістові Батомункуєву, пораненому під час боїв за Дебальцеве.

«Мати танкіста-контрактника Доржі Батомункуєва, який обгорів у танку під час лютневої бойової операції під Дебальцевим в Україні, повідомила «Новій Бурятії» про те, що її син на даний час перебуває на лікуванні у тяжкому стані. Ймовірно, у себе на батьківщині, в Агінському Бурятському окрузі Забайкальського краю», - зазначило видання.

За словами матері танкіста, жодної допомоги з боку Міноборони РФ «герою Новоросії» не надано.