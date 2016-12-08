Шульц сподівається, що Рада ЄС не зволікатиме із "безвізом" для України

У Європарламенті сподіваються, що більше жодних затримок з боку Ради ЄС не буде у питанні «безвізу» для України та Грузії. Про це на своїй сторінці у Twitter написав президент Європарламенту Мартін Шульц.

З а його словами, Європарламент готовий проголосувати за «безвіз» ще з вересня.

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"Європарламент з вересня готовий проголосувати за безвізові короткострокові поїздки громадян України та Грузії до ЄС. Ми сподіваємося, що з боку Ради ЄС не буде жодних подальших зволікань", - написав він.

EP ready since Sept to agree on short term visa free travel for Ukrainian & Georgian citizens. We expect no further delay from Council — EP President (@EP_President) 8 декабря 2016 г.

Нагадаємо, Профільний комітет Європейського парламенту з питань цивільних свобод, юстиції та внутрішніх справ (LIBE) схвалив компроміс, досягнутий між Європейським парламентом та Радою ЄС щодо механізму тимчасового призупинення дії безвізового режиму з третіми країнами.

Вирішення саме цього питання було умовою для ухвалення позитивного рішення щодо надання Україні та Грузії безвізового режиму. Після цього рішення має бути проголосоване на пленарному засіданні Європарламенту. Відповідно до порядку денного, наступне засідання ЄП пройде з 12 по 15 грудня у Страсбурзі. Рішення також має бути затверджено Радою ЄС.