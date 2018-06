Шульц сподівається, що Рада ЄС не зволікатиме із "безвізом" для України

У Європарламенті сподіваються, що більше жодних затримок з боку Ради ЄС не буде у питанні «безвізу» для України та Грузії. Про це на своїй сторінці у Twitter написав президент Європарламенту Мартін Шульц.

З а його словами, Європарламент готовий проголосувати за «безвіз» ще з вересня.

"Європарламент з вересня готовий проголосувати за безвізові короткострокові поїздки громадян України та Грузії до ЄС. Ми сподіваємося, що з боку Ради ЄС не буде жодних подальших зволікань", - написав він.

EP ready since Sept to agree on short term visa free travel for Ukrainian & Georgian citizens. We expect no further delay from Council