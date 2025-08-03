Кремль мовчить у відповідь на демонстративне розгортання американських атомних підводних човнів.

Президент США Дональд Трамп наказав розмістити два атомні підводні човни ближче до Росії, відповідаючи на ядерну риторику екс-президента РФ Дмитра Медведєва. Цей крок став кульмінацією словесної війни між лідерами, розгорнутої в соціальних мережах, пише The Telegraph.

Медведєв, який раніше назвав вимоги США щодо припинення вогню "кроком до війни", пригрозив ядерним ударом у разі загострення. У відповідь Трамп відправив ближче до РФ атомні субмарини, викривши "ядерний блеф" Москви. Попри провокативний характер дій США, Кремль наразі утримується від офіційної відповіді, хоч завжди поводиться симетрично.

"Крок пана Трампа радше театральний, ніж зміна ядерної позиції США", - пише видання.

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Американські аналітики розцінюють це мовчання як ознаку дипломатичної гри з боку Путіна, який, ймовірно, не бажає ескалації. Тим часом, прокремлівські оглядачі в російських ЗМІ висміяли рішення Трампа, назвавши його "істерикою" та "безглуздою балаканиною".

Експерти вказують, що головною метою маневру США є тиск на Путіна, який досі не продемонстрував готовності до поступок у питанні України. Якщо до 8 серпня не буде прогресу, Трамп обіцяє нові санкції та торговельні обмеження проти союзників Москви.

На тлі цього Дмитро Медведєв, який колись позиціонував себе як реформатор, дедалі більше виглядає фігурою маргінальною, шукаючи уваги через провокаційні заяви, що, за чутками, можуть бути пов’язані з особистими звичками.

Минулого року The Insider повідомив, що" найнезграбніші" пости Медведєва в соціальних мережах з’являлися невдовзі після того, як на його московську адресу відбувалися нові постачання з тосканського виноградника.

Чутки про те, що Медведєв п'є, поширюються вже понад десять років і стають дедалі гучнішими, оскільки його випади посилюються, а також з'являються кадри, на яких він засинає на низці офіційних заходів.

Алкоголь може частково пояснити його перетворення з політика, який залицявся до Заходу, на того, хто тепер засуджує західних лідерів. Але більш імовірно, що він просто прагне уваги – і Трамп щойно її надав, навіть якщо назвав Медведєва "невдахою".

"Справжньою ціллю маневру підводного човна майже напевно є сам Путін – людина, якою Трамп захоплюється, але яка його розчарувала через його відмову піти на поступки щодо України", - припустило видання.

Ядерна ескалація між США та Росією

Нагадаємо, що Трамп оголосив Путіну про новий ультиматум щодо війни в Україні. У відповідь Медведєв заговорив про війну зі США. Він, зокрема, зазначив, що "кожен новий ультиматум – це погроза і крок до війни" не між Росією та Україною, а між Росією та США.

Водночас Трамп заявив, що США задіють ядерні підводні човни. Він пояснив, що розпорядився розмістити два атомні підводні човни у "відповідних районах" на випадок, якщо "дурні" і провокаційні заяви експрезидента РФ Дмитра Медведєва "виявляться чимось більшим".

Як пише The Telegraph, реакція президента США Дональда Трампа на агресивні заяви експрезидента Росії Дмитра Медведєва створює небезпечний прецедент, коли ядерна політика може формуватися під впливом емоцій та дописів у соцмережах.

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