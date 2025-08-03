Ракетний удар росіян обірвав життя 23-річних батьків, їх 2-річного сина і дитини, яка ще не встигла навіть народитися.

Внаслідок удару росіян по Києву в ніч на 31 липнязагинули 23-річні Микита та Софія (жінка була вагітна) Ламехові, їхній 2-річний син Лев.

Про це повідомили у Cлов'янській міській військово-цивільній адміністрації (МВЦА). Там розповіли, що молоде подружжя виїхало зі Слов'янська до Києва влітку 2022 року.

"Микита та Софія були однолітками. Народилися в Слов'янську в 2002 році. Обидва навчалися у 17 школі, закінчили сільськогосподарський технікум. Після виїзду до Києва у 2022-му молоді люди одружилися. У тому ж році на світ з'явився їхній син. Софія була в декреті, Микита працював охоронцем в магазині мережі АТБ", – розповіли у Cлов'янській МВЦА.

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Там додали, що молоде подружжя орендувало квартиру на 5 поверсі багатоповерхівки, в під'їзд якої влучила ракета. Їхні тіла знайшли під завалами лише через добу.

За даними адміністрації, сім’ю поховають у рідному Слов’янську.

У Софії залишилися батьки, три молодших брати та дві бабусі, а в Микити – мама, тато, бабуся та молодша сестра.

Удар по Києву в ніч на 31 липня

Окупанти вночі завдали комбінованого удару по столиці, внаслідок чого 31 людина загинула, понад півтори сотні осіб зазнали поранень.

Пізніше стало відомо про особи загиблих. Зокрема, росіяни вбили 6-річного Матвія Марченка, який був вихованцем столичного клубу карате. Також відомо, що серед жертв поліцейська Лілія Степанчук.

Загинули 10-ти та 13-річна сестри Аліна та Анастасія Гуменюк разом з мамою Іриною. Сім’я була переселенцями з Донбасу.

Також загинули 17-річний Владислав Гайовий, разом з 47-річною мамою - вихователькою Наталею Гайовою. Лікар Роман Москаленко, Віталій Рабощук, який займався бойовим мистецтвом, та його 18-річна донька Влада.

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