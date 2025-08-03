Унікальну операцію було проведено під Покровськом у Донецькій області.

Бійці першого механізованого батальйону 155 окремої механізованої бригади ЗСУ взяли в полон двох російських окупантів за допомогою дрона. Про це повідомили у 155-й ОМБр на своїй сторінці у Facebook.

Зазначається, що унікальна операція була проведена під Покровськом у Донецькій області. У бригаді поділилися, що військовослужбовці РФ добровільно здалися в полон воїнам ЗСУ і зберегли собі життя.

"155 ОМБр вражає і вражає одночасно. Окупантам не місце на нашій землі", - йдеться в повідомленні.

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Один із полонених окупантів на ім'я Іван розповів, що він із Воронезької області. Він поділився, що підписав контракт із російською армією у травні 2025 року. За його словами, він хотів заробити собі на квартиру.

"Останнім часом труднощі в житті були - фінансові та з роботою туго стало. З рідними проблеми, з близькими. Мене накотило і я кажу: "Піду на контракт"... Набридло все, вирішив підписати контракт. Обіцяли, що буду водієм", - сказав росіянин.

Окупант поділився, що побачив український дрон на полі бою, після чого підняв руки вгору. Потім безпілотник допоміг йому дійти до позицій і здатися в полон.

"Було пекло, просто пекло. Для такої війни я не був підготовлений", - додав росіянин.

Дрони 3-ї ОШБр взяли в полон росіян на Харківщині - що відомо

Нагадаємо, що на початку липня бійці 3 штурмової бригади провели операцію з атаки та зачистки ворожих позицій, використовуючи лише безпілотники. За допомогою дронів вони атакували ворожі позиції на Харківщині, зачистили їх і взяли окупантів у полон.

У 3 штурмовій бригаді наголосили, що обійшлося без піхоти і без втрат з боку України. Також Сили оборони України атакували російські фортифікації, використовуючи FPV-дрони та наземні роботизовані комплекси.

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