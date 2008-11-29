Обама підтримав дії Буша

Обраний президент США Барак Обама підтримує чинного голову Білого дому Джорджа Буша в спільній боротьбі США та Індії проти терористів у зв`язку з серією терактів в індійському місті Мумбаї, де загинули не менші п`ятьох громадян США.

Обама наголосив, що "США повинні стояти поруч з Індією, а також з іншими державами і народами, які мають намір знищити терористичні мережі й завдати поразки їх сповненій ненависті ідеології".

Як повідомлялося, серед загиблих також є громадяни Сінгапуру, Франції, Великої Британії, Оману, Італії, Іспанії, Йорданії та Китаю.

Буш заявив про готовність США співпрацювати з Індією в боротьбі з терористами. "Моя адміністрація працює з індійським урядом і міжнародним співтовариством, в мить, коли індійська влада діє, щоб гарантувати безпеку тих, хто під загрозою. Ми продовжимо співпрацювати (у боротьбі) проти цих екстремістів, які не можуть запропонувати нічого, окрім насильства й безвиході", - зазначається в заяві Буша.

США відряджають до Мумбаї групу агентів ФБР, включно із слідчими та криміналістами, які візьмуть участь у розслідуванні обставин загибелі американських громадян, а також будуть готові допомогти індійським правоохороням розслідувати обставини здійснених в Мумбаї терактів.

РІА “Новости”