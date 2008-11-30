Саакашвілі про Обаму, Осетію, руки Москви і XXI сторіччя

Президент Грузії Михайло Саакашвілі заявив, що обраний президент США Барак Обама запевнив його в підтримці Грузії.

"Я нещодавно мав розмову з обраним президентом США, який запевнив мене, що продовжить підтримувати Грузію всіма своїми силами", - сказав Саакашвілі в інтерв`ю італійській газеті "Репуббліка", відповідаючи на запитання про те, яким бачить відносини США і Грузії.

Основною темою інтерв`ю Саакашвілі стало обговорення грузино-російського конфлікту, його причин і наслідків.

Саакашвілі заявив, що атака на Південну Осетію була необхідна для національної безпеки Грузії, і поставив під сумнів повідомлення про жертви в Південній Осетії.

"Це було тяжке рішення, але кожен західний уряд зробив би те саме, щоб не ставити в небезпеку громадян своєї країни... Біля наших кордонів збиралися російські війська, і щодня в Південній Осетії відбувалися злочини на етнічному грунті", - стверджує президент Грузії.

"І потім, хто каже, що грузинський обстріл приніс дві тисячі загиблих? Тільки росіяни", - сказав він.

Відповідаючи на запитання про те, чому Грузія не може визнати незалежність Південної Осетії, Саакашвілі заявив, що не всі громадяни Південної Осетії хочуть бути з Москвою.

"П`ять тисяч біженців з Південної Осетії зараз перебувають у Тбілісі. Це показує, що не всі хочуть потрапити до рук Москви. І не тільки: мені здається абсурдним, що в XXI столітті є нація, яка хоче перекроїти кордони свого сусіда", - цитує його РІА “Новости”.

В інтерв`ю була порушена й тема можливої зміни влади в Грузії.

"Це стара історія, яку росіяни продовжують повторювати з метою пропаганди. Ви хочете знати, хто здатний вибрати нового грузинського лідера? Тільки народ Грузії", - відповів Саакашвілі.