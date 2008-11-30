Терористи планували вбити 5 тисяч людей в Мумбаї

Ісламісти, які вчинили атаку на індійське місто Мумбаї, збиралися знищити близько 5 тисяч людей.

Про це повідомив на прес-конференції заступник головного міністра штату Махараштра Р. Р. ПАТІЛ, передає Газета.Ru.

«Ми знайшли у терористів ручні гранати і бомби. Оперуючи сьогоднішніми результатами розслідування, ми вважаємо, що бойовики планували знищити не менш як 5 тисяч людей», - сказав він.

Як повідомлялося, серія терактів у Мумбаї відбулася ввечері 26 листопада. Група терористів відкрила вогонь по мирних жителях на залізничному вокзалі і в популярному ресторані. Бойовики захопили заручників у готелях "Оберой" і "Тадж Махал", а також у міській лікарні і в Єврейському культурному центрі.

У результаті нападу терористів загинули 174 людини, зокрема іноземні громадяни. Операцію із звільнення заручників було завершено вранці 29 листопада. Відповідальність за теракти в Мумбаї взяло на себе маловідоме угруповання "Деккан муджахідін". Правоохоронні органи Індії схиляються до версії, що за нападом стоять бойовики з пакистанських екстремістських угруповань.