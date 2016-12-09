Лавров заявив про припинення військових дій в Східному Алеппо

Про це заявив голова МЗС Росії Сергій Лавров на полях засідання Ради міністрів закордонних справ ОБСЄ, передає ТАСС.

"Сьогодні активні бойові дії сирійської армії в Східному Алеппо припинені, тому що здійснюється чергова і найбільша за весь цей час операція з виведення бажаючих мирних жителів, - зазначив він. - Колона близько 8 тисяч осіб. Це колосальна операція, і маршрут у неї (колони) протяжністю п'ять кілометрів".

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Міністр також зазначив, що західні країни "не надали конкретики" по полегшенню гуманітарної ситуації в місті. "США взагалі не чіпають "Джебхат ан-Нусру", під час переговорів намагалися вивести її з-під удару", сказав Лавров.

Лавров зазначив, що він і державний секретар США Джон Керрі досягли за підсумками двох зустрічей і телефонної розмови домовленості про проведення в Женеві 10 грудня зустрічі військових експертів і дипломатів для остаточного врегулювання проблеми Східного Алеппо.