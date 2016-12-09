Трамп "прикрасив" суму власних витрат на передвиборчу кампанію майже на $ 36 мільйонів

Обраний президент США Дональд Трамп витратив на свою передвиборчу кампанію 66 млн дол, замість майже 100 млн, про що він раніше заявляв, пише Reuters з посиланням на документи щодо розкриття фінансування кампанії.

В останні дні передвиборчої кампанії Трамп витратив 94 млн дол, а Клінтон – 132 млн дол.

Видання зазначає, що Трамп використовував власний літак, а штаб-квартирою його кампанії слугував пентхаус на Манхеттені.

Читайте такожТрамп став продюсером реаліті-шоу із Шварценеггером в ролі ведучого

Загалом на свою передвиборчу кампанію Трамп залучив 339 млн дол, а витратив 322 млн, на відміну від своєї суперниці Гілларі Клінтон, яка витратила 565 млн дол.

В цілому на рекламу, в тому числі і телевізійну, Трамп витратив 107 млн дол, на цифрову та інтернет-рекламу – 87 млн дол.

Нагадаємо, обраний президент США Дональд Трамп ще в червні продав всі свої частки в різних компаніях. Поки немає даних, кому саме мільярдер продавав акції.