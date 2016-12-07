Трамп відмовився від нового президентського літака, дізнавшись його вартість
Обраний президент США Дональд Трамп закликав скасувати контракт з компанією Boeing на будівництво нового "борту номер один" через занадто високі витрати на нього.
Про це повідомляє Російська служба BBC.
"Boeing будує абсолютно новий 747 Air Force One для майбутніх президентів, але витрати на нього вийшли з-під контролю, склавши більше чотирьох мільярдів доларів", - написав Трамп у своєму "Твіттері".
Компанія Boeing отримала контракт на розробку літаків нового покоління для президента США на базі комерційного лайнера Boeing 747-8 у січні 2016 року.
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Поки що виконання замовлення знаходиться на самій ранній стадії. Очікується, що нові президентські літаки надійдуть в експлуатацію приблизно в 2024 році. Трамп зможе скористатися ними тільки в разі переобрання на другий президентський термін.
На даний момент корпорації було перераховано близько 170 млн доларів на розробку нового літака.
"Президентський літак - це один з найбільш помітних символів США, а також офісу президента. Boeing 747-8 - єдиний з усіх вироблених у країні, який повністю підходить для цього, відповідає всім вимогам, виконання яких необхідне для забезпечення роботи голови держави", - говорила на початку року міністр ВПС Дебора Чі Джеймс.
Виробництво президентських літаків замовив ще в 1985 році президент США Рональд Рейган. Перший літак був поставлений тільки в 1990 році, коли президентом був Джордж Буш.