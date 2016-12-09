Генасамблея ООН прийняла резолюцію про становище в Сирії, Росія не підтримала заклик припинити ескалацію

Як повідомляє Центр новин ООН, також у документі міститься вимога припинити облогу міст, у тому числі Алеппо.

Резолюцію підтримали 122 держави, 13 делегацій виступили проти і 36 утрималися. Серед тих, хто проголосував проти, – Росія і Іран.

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У прийнятому документі держави-члени висловили обурення з приводу ескалації насильства в Сирії, зокрема в Алеппо, а також постійних масштабних порушень міжнародного гуманітарного права та міжнародного права у галузі прав людини.

Також Генеральна асамблея зажадала надати ООН та її спеціалізованим установам безпечний, постійний і безперешкодний гуманітарний доступ до сирійців.

Автори резолюції висловилися за якнайшвидше відновлення офіційних переговорів між представниками сирійської влади та опозиції під егідою ООН на основі Женевського комюніке.

Засудивши насильницьке переміщення населення в Сирії, держави-члени висловили тривогу з приводу його можливого впливу на демографічну ситуацію в країні.

Співавтори резолюції Генеральної асамблеї ООН заявили про необхідність забезпечити притягнення до відповідальності винних у злочинах, скоєних у Сирії, багато з яких можуть бути кваліфіковані як військові злочини або злочини проти людяності.

Вони закликали Раду Безпеки добитися подолання кризи в Сирійській Арабській Республіці і, зокрема, знайти вихід з катастрофічної гуманітарної кризи.

Як повідомляв УНІАН, за останні 26 днів у східних районах Алеппо, які залишаються в облозі, загинули понад 800 осіб, і ще близько 3-3,5 тисяч осіб дістали поранення.

В останні тижні війська Асада за підтримки російської авіації здійснюють масований наступ раніше в другому найбільшому місті Сирії. Повернення Алеппо під контроль урядових військ дасть змогу режиму Асада мати суттєві переваги в кровопролитній війні, яка за 6 років забрала життя більш як 300 тис. осіб.

У поширеній 7 грудня заяві лідери Німеччини, Франції, Італії, США, Канади і Великобританії закликали до негайного припинення вогню в Алеппо і засудили Росію та Іран за підтримку сирійського уряду.

Урядові сили Сирії і їх союзники 7 грудня встановили повний контроль над Старим містом Алеппо, яке досі контролювалося антиурядовими повстанцями. Зараз, за підрахунками спостерігачів, лояльні Асаду сили контролюють близько 80% східної частини Алеппо. Чотири роки ця частина міста була під владою опозиції.

Президент Сирії заявив, що встановлення повного контролю над Алеппо не означатиме кінця війни в Сирії.