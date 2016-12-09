Обама зняв заборону на постачання зброї союзникам США в Сирії

Про це повідомляється на сайті Білого дому, передає Дождь.

«Дії щодо надання оборонних товарів або послуг іноземним силам, нерегулярним силам, групам чи окремим особам, що підтримують або сприяють військовій антитерористичній операції в Сирії, вкрай важливі для інтересів національної безпеки США», — наголошується в документі.

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Своїм рішенням Обама скасував дію частин 40, 40А Акту про контроль за експортом озброєнь, який забороняє постачання зброї до «країни, де підтримуються акти тероризму».

При цьому рішення відправити зброю повинно спочатку бути представлене Конгресу.

Раніше представник Держдепартаменту Марк Тонер заявив, що США не збираються поставляти летальну зброю сирійській опозиції.