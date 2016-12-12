У Туреччині за звинуваченням у пропаганді тероризму затримали 235 осіб

Про це повідомляє ВВС Україна.

Операція з затримання відбулась у 11 провінціях по всій Туреччині. Її метою були люди, яких підозрюють у "поширені пропаганди терористичних груп".

Читайте такожРадбез ООН за ініціативою України засудив теракти у Стамбулі

Поки не ясно, чи пов'язані арешти напряму з нападами на Стамбул.

Як повідомляв УНІАН, увечері 10 грудня в Стамбулі поруч з футбольним стадіоном Vodafone Arena прогриміли два вибухи. У першому випадку вибухнув автомобіль, начинений вибухівкою, другий теракт здійснив смертник. На даний момент відомо, що унаслідок терористичних атак загинули 39 людей.

Серед загиблих було 36 співробітників поліції.