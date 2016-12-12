У Туреччині за звинуваченням у пропаганді тероризму затримали 235 осіб
17:31, 12 грудня 2016Світ
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Турецька поліція затримала 235 осіб за дії від імені Робочої партії Курдистану (РПК). Серед затриманих є представники Народної демократичної партії.
Поки невідомо, чи пов'язані дані арешти з терактами / УНІАН
Про це повідомляє ВВС Україна.
Операція з затримання відбулась у 11 провінціях по всій Туреччині. Її метою були люди, яких підозрюють у "поширені пропаганди терористичних груп".
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Поки не ясно, чи пов'язані арешти напряму з нападами на Стамбул.
Як повідомляв УНІАН, увечері 10 грудня в Стамбулі поруч з футбольним стадіоном Vodafone Arena прогриміли два вибухи. У першому випадку вибухнув автомобіль, начинений вибухівкою, другий теракт здійснив смертник. На даний момент відомо, що унаслідок терористичних атак загинули 39 людей.
Серед загиблих було 36 співробітників поліції.
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