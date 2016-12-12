Очільник МЗС Франції засудив Росію за "постійну брехню" щодо сирійського конфлікту

Про це повідомляє французька новинна радіостанція RFI.

За його словами, Москва стверджує, що бореться з тероризмом, але концентрується на Алеппо, тоді як угруповання "Ісламська держава" знову захопило Пальміру.

Еро заявив, що «глибоко шкодує» з приводу невдачі російсько-американських переговорів у Женеві про врегулювання сирійського конфлікту. Він сказав, що переговори закінчилися провалом, оскільки Москва застосовує «подвійні стандарти», і з російської сторони спостерігається «постійна брехня».

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«З одного боку, (в Москві) кажуть: ми будемо вести переговори і домовимося про припинення вогню, а з іншого - що будемо продовжувати війну, і це - тотальна війна, щоб зберегти режим Башара Асада і взяти Алеппо, але якою ціною?» - заявив глава французької дипломатії в Брюсселі.

«До того ж Росія, яка заявляє про боротьбу з тероризмом, концентрує свої сили в Алеппо і залишає простір для бойовиків ІД, які зараз захоплюють Пальміру», - додав він.

У Брюсселі у понеділок проходить зустріч міністрів закордонних справ 28 країн - членів Євросоюзу, на якій обговорюється сирійський конфлікт.