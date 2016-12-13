Норвегія проведе масштабні військові навчання у провінції, яка межує з Росією

Про це пише «Європейська правда» з посиланням на норвезьке видання NRK.

Повідомляється, що ці навчання будуть навіть масштабнішими за попередні зимові навчання, що відбулися у Фіннмарку два роки тому. Це будуть найбільші навчання в Фіннмарку з 1967 року.

"Навчання у Фіннмарку мають на меті відпрацювання швидкого переміщення підрозділів з баз у Південній Норвегії і Тромске на Північ країни", – пояснив прес-секретар Об’єднаного штабу збройних сил Івар Муен.

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"Про навчання було повідомлено заздалегідь і вони відбуватимуться далеко від російської кордону, тому не повинно бути ніяких причин побоюватися, що хтось буде відчувати себе спровокованим", – наголосив він, коментуючи можливість різкої реакції РФ.

Але у норвезькому Інституті міжнародних відносин вважають, що ці навчаннях будуть використані Росією для того, аби показати, що НАТО нарощує свою присутність в прикордонних районах.