Росія запропонувала Євросоюзу військову співпрацю

Про це повідомляє DW за інформацією видання Die Welt.

"Ми відкриті для інтенсивного, вигідного для обох сторін діалогу щодо головних питань зовнішньої політики, а також готові до військової співпраці", - заявив Чижов.

За словами постпреда Росії у ЄС, цілком можливою є участь російської армії у операціях ЄС, а також інших третіх країн. Чижов нагадав, що раніше РФ співпрацювала з ЄС у Сомалі, Чаді та на Балканах.

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"Ми готові обговорити правові підстави такої співпраці, наприклад двосторонній договір", - запропонував Чижов. Метою такої угоди, наголосив він, може стати "стабільна та конструктивна співпраця у кризових регіонах світу".

"Командування спільними операціями можуть почергово перебирати Росія та ЄС, або вони також можуть відбуватись під керівництвом ООН", - пояснив Чижов.

Як повідомлялося, генсек НАТО Єнс Столтенберг закликав світ продовжити санкції проти РФ.