Світ повинен зберігати тиск на Росію до виконання "Мінська": Столтенберг закликав продовжити санкції проти РФ
За словами Столтенберга, це потрібно для виконання Мінських домовленостей Кремлем.
Світова спільнота повинна тиснути на Росію для того, щоб Кремль почав виконувати Мінські домовленості.
Як передає власний кореспондент УНІАН, про це сказав генсек Альянсу Єнс Столтенберг сьогодні у Брюсселі по завершенню засідання Комісії Україна-НАТО на рівні міністрів закордонних справ.
"Я закликаю всі сторони подвоїти зусилля, щоб повністю виконати Мінські домовленості. В якості першого кроку ми повинні побачити негайне та повне припинення вогню. Між тим, міжнародна спільнота повинна зберігати тиск на Росію, щоб вона поважала взяті на себе зобов'язання. У той час, коли ситуація на сході України залишається серйозною, важливо, щоб економічні санкції залишалися", - заявив генсек НАТО.
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Столтенберг ще раз наголосив, що "Росія має особливу відповідальність, щоб покласти край цьому конфлікту". Разом з тим він вважає, що дипломатія є єдиним шляхом вирішення цього конфлікту.
Генсек також зазначив, що сьогоднішнє засідання "підкреслює непорушну підтримку України з боку НАТО". "Союзники не визнали і не визнають анексію Криму Росією", - нагадав він позицію Альянсу.
Столтенберг також вказав, що безпекова ситуація на сході України "залишається серйозною".
"Останніми місяцями ми бачили масивне збільшення порушення режиму припинення вогню, яке продовжується сотнями вибухами з озброєння, яке заборонено Мінськими домовленостями, важке озброєння не відведено, і тільки 13% важкого озброєння, зареєстрованого ОБСЄ, можна відслідкувати", - наголосив генсек.
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При цьому він також вказав на те, що бойовики, підтримувані Росією, продовжують заважати пересуванню спостерігачів ОБСЄ, а "дехто з них стали мішенню".
"Це ілюструє серйозність ситуації на сході України", - підкреслив Столтенберг.
За його словами, в ході засідання міністр закордонних справ України Павло Клімкін підтвердив відданість України Мінським домовленостям.
Нагадаємо, у наступному році ЄС та НАТО планують створити центр протидії гібридним загрозам. Про це заявили керівники ЄС і НАТО після засідання міністрів закордонних справ у Брюсселі.
Повідомляється, що на засіданні було розглянуто понад 40 пропозицій в семи основних напрямках співпраці, зокрема, гібридні загрози, операційне співробітництво у сфері берегової охорони, кібербезпека, розробка озброєнь.
"ЄС і НАТО забезпечують підтримку України - політичну і практичну, ми допомагаємо у здійсненні реформ та модернізації оборонної сфери. Сьогодні ми заявляємо, що будемо тісніше співпрацювати у наданні підтримки, зокрема, в питаннях створення потенціалу, навчання. Ми можемо бути більш ефективними", - сказав Столтенберг.