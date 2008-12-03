Індійська поліція визначила організатора терактів

Індійська поліція упевнена, що організатором терактів в Мумбаї був один з керівників пакистанського ісламського угруповання "Лашкар-і-Тайба". Як повідомляє американське видання The Wall Street Journal, імена і телефонні номери пакистанців були виявлені в супутниковому телефоні, знайденому на риболовецькому траулері, яке терористи захопили дорогою до Мумбаї.

За даними поліції, терористи дзвонили п`ятьом членам керівництва "Лашкар-і-Тайба", серед яких був Юсуф Музамміл (Yusuf Muzammil), який відповідає в угрупованні за терористичні операції проти Індії. На нього, як на організатора нападу вказав і єдиний захоплений живим терорист Азам Амір Касаб.

За словами начальника мумбайської поліції Хасана Гафура, терористи відпливли з пакистанського міста Карачі, потім захопили індійське судно, на якому прибули до Мумбаї. Вважається, що в нападі брали участь десятеро бойовиків, що розділилися на п`ять груп по двоє.

Пакистанська влада підтвердила, що Індія поінформувала про можливу причетність Музамміла до організації терактів і зажадала його видачі. Водночас Ісламабад заперечує, що державні органи Пакистану могли бути якимось чином пов`язані з терористами, і запропонував свою допомогу в розслідуванні терактів.

Знищення терористів, які відкрили вогонь у популярних серед туристів місцях Мумбаї, а потім захопили два готелі й єврейських центр, зайняло майже 60 годин. Було вбито 9 терористів. Внаслідок терактів загинули 188 осіб, зокрема майже 20 іноземних громадян, ще близько 300 поранені.

Лента.ру