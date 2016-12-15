Канадський режисер показав 367 найпопулярніших відео року в 10-хвилинному ролику
15:16, 15 грудня 2016Світ
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Режисер із колегою витрачали в середньому 40 годин щотижня для пошуку відеороликів.
Режисер витратив на роботу 230 годин / facebook.com/zapatou
Режисер із Канади Люк Берженор представив на своєму YouTube-каналі ролик, в якому зібрані найкращі відео за 2016 рік.
Всього до ролику увійшли фрагменти 367 відео, які вважаються найбільш популярними у 2016 році.
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«2016 рік був роком мотивації, творчості і чистого щастя. Ось мій щорічний огляд у тому числі 367 з найчарівніших відео», - написав Берженор на своїй сторінці у Facebook.
Режисер зазначив, що на цю роботу він витратив 230 годин. В середньому Берженор зі своїм колегою Максим Сауріол витрачали по 40 годин на тиждень для пошуку найкращих відео роликів.
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