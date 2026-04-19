Дубай повертається до нормального життя після обстрілів Ірану, але страх нікуди не зник

До Дубая починають повертатися експати, які раніше покинули емірат через загрози безпеці.

Після оголошення перемир'я між США та Іраном життя в Дубаї починає поступово повертатися до звичного ритму, проте говорити про повне відновлення поки що зарано. Як повідомляє Business Insider, місто, яке під час конфлікту опинилося під ударами і пережило серйозні збої, зараз живе в режимі обережного відновлення.

Однією з перших ознак нормалізації стало відкриття шкіл і повернення співробітників в офіси. Також поступово відновлюються послуги – від перевезення домашніх тварин до логістики та переїздів, що традиційно вважається індикатором стабільності для міста з великою кількістю іноземців, йдеться в публікації.

На цьому тлі до Дубая починають повертатися експати, які раніше покинули емірат через загрози безпеці. Багато з них виїжджали в розпал конфлікту, коли повітряний простір закривався, а удари по регіону викликали серйозні побоювання за життя, зазначає видання.

Відео дня

Однак повернення мешканців міста відбувається без колишньої впевненості. Люди говорять про "нову нормальність", в якій навіть при формальному припиненні вогню зберігається відчуття нестабільності. Деякі сім'ї приймають рішення повернутися заради дітей і відновлення звичного життя, але при цьому починають заздалегідь продумувати плани евакуації на випадок нового загострення, повідомляється в матеріалі.

Сам конфлікт серйозно вдарив по репутації Дубая як безпечного і стабільного центру для життя та бізнесу. Удари по території ОАЕ, жертви та руйнування, а також хаос з авіаперельотами та застряглими пасажирами показали, що навіть такі міста більше не захищені від регіональних криз, йдеться у публікації.

Особливо складною ситуація виявилася для мігрантів з низькими доходами, які часто не могли дозволити собі виїхати. Деякі з них зіткнулися зі скороченням зарплат і погіршенням умов праці на тлі економічних наслідків конфлікту, пише ВІ.

Незважаючи на це, частина мешканців намагається повернутися до звичного життя. Люди знову відправляють дітей до шкіл, повертаються до роботи та відновлюють повсякденні ритуали. Але одночасно з цим посилюється обережність: мешканці уважніше стежать за новинами, обговорюють ризики та готуються до можливих нових потрясінь, йдеться у повідомленні.

Війна в Ірані - останні новини

Раніше повідомлялося, що військові США готуються до висадки на танкери, пов'язані з Іраном, з метою їх огляду. Також можливе затримання таких суден у міжнародних водах.

Крім того, президент США Дональд Трамп заявив, що очікує на швидке укладення угоди з Іраном – вже протягом декількох днів. За його словами, американські та іранські переговорники можуть зустрітися найближчими вихідними.

Вас також можуть зацікавити новини: