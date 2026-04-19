У Росії оприлюднили наполеонівські плани щодо захоплених територій України: що задумали

Росія намітила грандіозний план відновлення окупованих міст, а про зруйновані населені пункти, мабуть, вирішили не згадувати.

Росія поділилася наполеонівськими планами щодо відновлення та "розвитку" тимчасово окупованих міст України. Про це пише "Радіо Свобода" з посиланням на проаналізовані документи країни-агресора.

Згідно із публікацією, російський "Внешэкономбанк" (ВЭБ) та Єдиний інститут територіального планування РФ (ЄІТП РФ) розробили 15 генеральних планів і 10 проєктів територіального планування для окупованих територій Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. Однак ані банк, ані Інститут не оприлюднили генплани та проекти повністю, а лише їхні фрагменти.

Згідно з матеріалом, до 2045 року на захоплені частини Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей планується переселити близько 114 тисяч громадян РФ.

При цьому зруйновані міста, які постраждали в результаті бойових дій, у документах практично відсутні. Йдеться про Авдіївку, Бахмут, Мар’їнку, Вугледар, Попасну та Курахове – вони або не включені до планів, або згадуються без конкретних термінів відновлення, пише видання.

Згідно з документами, на окупованих територіях планується будівництво близько 13 млн кв. м житла, реконструкція та будівництво понад 3270 км доріг, розвиток залізничної мережі протяжністю близько 430 км, будівництво та модернізація 19 залізничних станцій і відновлення 4 аеродромів, пишуть журналісти.

Петро Андрющенко називає два міста, куди виїжджає найбільша кількість росіян, – це Маріуполь і Луганськ. Там найбільше будують житло в іпотеку, причому з набагато нижчими відсотками, ніж у самій Росії. І саме це наразі забезпечує приплив населення з РФ.

У Маріуполі до 2027 року має з'явитися в середньому від 35 до 50 тисяч населення, зазначив Петро Андрющенко: "Цього року було оприлюднено план інвестиційних проєктів у місті Маріуполь. Я маю на увазі іпотечне будівництво, ось у Маріуполі до 2027 року має з’явитися в середньому від 35 до 50 тисяч населення", – пояснює він.

Окремо російська влада заявляє про створення промислових та аграрних кластерів, включаючи підприємства машинобудування, видобувної галузі та переробки.

Експерти підкреслюють, що ці плани мають значною мірою декларативний характер. Керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко зазначає, що подібні проекти регулярно анонсуються, але не реалізуються. Він наводить приклад проваленого проєкту залізниці Маріуполь – Бердянськ – Мелітополь – Крим, який регулярно анонсується з 2023 року, але фактично не реалізований, зазначається у статті, зазначає Андрющенко:

"Цього року було оприлюднено план інвестиційних проєктів у місті Маріуполь. Я маю на увазі іпотечне будівництво: до 2027 року в Маріуполі має з’явитися в середньому від 35 до 50 тисяч нових мешканців".

У Центрі національного опору зазначають, що подібні документи використовуються як інструмент інформаційного впливу – для демонстрації "відновлення" та створення ілюзії розвитку окупованих територій.

Окремо підкреслюється, що заявлене переселення на окуповані території 114 тисяч громадян РФ не відповідає реальному масштабу демографічних втрат. За оцінками експертів, для компенсації фактичного скорочення населення знадобилися б значно більші цифри.

