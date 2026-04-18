Україна переписала підхід до ведення війни, Америка вчиться на її досвіді, - міністр армії США

Дрісколл нагадав, що відвідував Київ, а також багато часу проводив із представниками українського керівництва.

Сполучені Штати Америки переймають досвід України в підході до ведення війни.

Таку заяву зробив днями міністр армії США Ден Дрісколл під час слухань у комітеті з асигнувань Палати представників США. Він зазначив, що американська армія підтримувала українську і "стояла пліч-о-пліч із найпершого дня війни".

За словами міністра армії США, Україна докорінно змінила те, як люди ведуть конфлікти.

"Вони виконали абсолютно приголомшливу роботу в галузі інновацій, і я публічно заявляв, що ми багато чого вчимося у них і впроваджуємо багато уроків, які вони нам дали", – сказав Ден Дрісколл.

Уроки війни в Україні

Франція змінює військові плани через досвід війни в Україні та Ірані. Зокрема, Париж переглядає стратегію захисту авіабаз. Заступник начальника ВПС Франції генерал Домінік Тардіф каже, що його країна застосовує все, чого може навчитися в України.

Колишній директор ЦРУ Девід Петреус вважає, що з війни в Україні армія США повинна винести три важливих уроки. Одним із них, за його словами, є швидкість адаптації до змін.

