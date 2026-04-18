Випущений на початку 2010-х iPhone зненацька знову став популярним: у чому причина

Його активно використовують для фото та відео з навмисно "неідеальним" зображенням.

Смартфон iPhone 5c, який вважається одним із найсуперечливіших і, на думку багатьох, "невдалих" експериментів Apple, раптово отримав друге життя. І цього разу річ не у тім, що він випередив свій час, а в тренді на ретро та цифрову ностальгію. На це звернули увагу в Digital Trends.

Причина проста: молоді користувачі все частіше тяжіють до ретро-техніки та "неідеальної" естетики. Яскравий пластиковий корпус iPhone 5c, його невигадлива камера та "незграбний" зовнішній вигляд сьогодні сприймаються як особливий шарм, а не недолік.

Окремо підкреслюється камера пристрою. Користувачі публікують у соцмережах фото та відео з характерним "зернистим" ефектом, який різко контрастує з суперчіткими кадрами сучасних iPhone. По суті, те, що раніше вважалося застарілою якістю, тепер сприймається як характер,

Важливо й те, що сам iPhone 5c під час запуску в 2013 році не виправдав очікувань Apple. Його позиціювали як більш доступну альтернативу флагманам, але ціна виявилася не такою низькою, як очікувалося, а відсутність Touch ID і пластиковий корпус багатьма сприймалися як критичні недоліки.

У матеріалі також наводиться думка психолога Клея Раутледжа, який пояснює цей тренд ширше. За його словами, інтерес до старих гаджетів відображає глибший зсув у культурі: молоде покоління все частіше шукає пристрої, які здаються менш "перевантаженими", менш оптимізованими і простішими порівняно з сучасними смартфонами.

Нагадаємо, на початку 2026 року Apple додала оригінальний iPhone SEдосвого списку "застарілих" продуктів. Пристрій почали офіційно продавати навесні 2016 року, але тільки зараз компанія вирішила, що смартфон остаточно застарів.

УНІАН розповідав, що на початку 2026 рокусоціальнімережінесподіванонакрила хвиля ностальгії: користувачі масово публікують старі фото, відео та візуальні ефекти, які були популярні у 2016 році.

Разом з тим "зумери" почали замінювати музичні сервіси на кшталт Spotify старими MP3-плеєрами. Ці гаджети цінують за відсутність нав'язливої реклами та стабільний рівень звуку.

