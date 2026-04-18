Україна ризикує прогавити шанс для своїх дронів на Близькому Сході, - Business Insider

Доки українська бюрократія заважає вітчизняним зброярам реагувати на попит, ринок можуть забрати іноземні конкуренти.

Війна на Близькому Сході потенційно відкриває великі можливості для українських виробників зброї, але "вікно" є досить коротким і український ВПК ризикує прогавити свій шанс. Про це пише Business Insider.

Як зазначає видання, США та їхні союзники на Близькому Сході зараз стикаються із загрозами від дронів, з якими Україна боролася роками, що створює попит на недорогі дрони-перехоплювачі саме українського виробництва. Але експорт бойової техніки залишається жорстко контрольованим.

Станіслав Гришин, співзасновник української компанії "Генерал Черешня", яка виробляє дрони різних типів, зокрема і перехоплювачі, розповів про сплеск інтересу до його продукції з початку війни в Ірані. Але українські правила експорту перешкоджають продажу багатьох оборонних технологій за кордон.

Відео дня

За словами Гришина, для його компанії вкрай важливо отримати новий досвід за межами російсько-українського поля бою. Але без швидкого доступу до цих ринків, українська промисловість може втратити свою перевагу.

"Це вікно змін зараз закривається. Хтось займе наше місце", – сказав він.

Проблема у тому, що дрони-перехоплювачі вже не є українським ексклюзивом, і безліч компаній за межами України також почали їх виробляти. Гришин побоюється, що бюрократичні затримки в Україні дозволять іноземним фірмам швидше масштабуватися, ринок переключиться саме на них.

Гришин зауважив, що розуміє обмеження – "ми у стані війни". Але він переконаний, що відкриття експорту зміцнить позиції України.

Як пише Business Insider, українські зброярі наполягають на користі від розблокування експорту: без цього компанії будуть обмежені виробництвом лише того, що Україна може придбати за свій обмежений бюджет, а продажі за кордон принесуть гроші, за які можна модернізувати і здешевити виробництво, зокрема для потреб власної армії України.

Ситуація на Близькому Сході: останні новини

Як писав УНІАН, президент США заявив, що переговори з Іраном проходять дуже конструктивно і Вашингтон задоволений їхнім перебігом, попри чутки про можливе припинення діалогу. Дональд Трамп також наголосив, що Іран не зможе шантажувати США, зокрема через погрози перекриття Ормузької протоки.

Також ми писали, що Іран почав обстрілювати судна, які проходили Ормузьку протоку. Судна отримували радіоповідомлення від іранських військово-морських сил про нібито "закриття протоки" та заборону на прохід.

