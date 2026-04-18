Київський стрілець раніше вже нападав на людей в супермаркеті, - ЗМІ (відео)

У 2023 році він влаштував бійку в черзі на касу.

Голосіївський стрілець Дмитро Васильченков, який розстріляв людей на вулицях Києва, декілька років тому влаштував бійку в одному зі столичних супермакетів. Про це повідомляє ТСН із посиланням на власні джерела.

Журналістам вдалося розшукати чоловіка, який тоді проходив у справі як потерпілий. Він і розповів деталі того інциденту.

"Це було у 2023 році у магазині "АТБ" на ВДНГ у Києві. Я стояв у черзі біля каси. Цей чоловік підійшов, став поза чергою перед мною та перед ще декількома людьми. Він почав пробивати на касі свої товари. Я зробив йому зауваження, а він почав кидатися на мене, лаятися. Я почав записувати це на відео. Після цього він вибив телефон з моїх рук, пошкодив мені праву руку. Розбив телефон. Все це було зафіксоване на камерах "АТБ". Потім була кримінальна справа проти цього чоловіка", - розповів потерпілий.

Відео дня

За словами співрозмовника ТСН, під час подальших слідчих дій Васильченков "намагався виглядати добрим".

"Можливо, він ще більше "поїхав" після тієї ситуації", - зазначив співрозмовник видання.

Потерпілий також надав журналістам відео описанної сутички в супермаркеті.

Стрілянина у Києві: останні новини

Як писав УНІАН, раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що київський стрілець в минулому вже притягався до кримінальної відповідальності. Також відомо, що він народився в Росії, а потім довго жив на Донеччині.

За даними журналіста Віталія Глаголи, убивця встиг певний час пожити в Росії, перш ніж оселився в Україні. Відомо, що до 2004 року він служив у ЗСУ, дислокувався на Донеччині. Потім пішов у запас, але після повномасштабного вторгнення РФ начебто повернувся на службу в ЗСУ. Однак не зрозуміло, коли він знову залишив армію, якщо у 2023 році вже нападав на людей у столичному супермаркеті.

Вас також можуть зацікавити новини: