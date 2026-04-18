У Хотинській фортеці обвалилася одна зі стін (фото)

Обвал стався на території Державного історико-архітектурного заповідника "Хотинська фортеця".

У Хотинській фортеці в Чернівецькій області стався частковий обвал однієї зі стін. Невдовзі доступ туристів до аварійної ділянки обмежили, повідомив міський голова Хотина Андрій Дранчук у Facebook.

"Так, на жаль, це не штучний інтелект. Вчора в нашій прекрасній Хотинській фортеці сталася дуже неприємна і вкрай небезпечна ситуація. Так, стався частковий обвал великої стіни. І цей обвал дуже значний. Всі живі! Найголовніше, що ніхто не постраждав", - написав він.

Обвал стався на території Державного історико-архітектурного заповідника "Хотинська фортеця". Дранчук зазначив, що команда заповідника відреагувала дуже швидко, залучивши працівників ДСНС.

Міський голова додав, що зараз проводиться фіксація масштабу пошкоджень. Він підкреслив, що вже розпочався пошук фінансування реставраційних робіт.

