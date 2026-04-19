Війна в Ірані може поновитися, Трамп скликав чиновників на нараду, - Axios

Перемирʼя між Вашингтоном і Тегераном завершується за три дні.

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп скликав засідання чиновників у Ситуаційній кімнаті Білого дому для обговорення ситуації з Іраном. Про це повідомляє Axios із посиланням на джерела.

Неназваний чиновник США зауважив, що якщо найближчим часом не відбудеться прориву, війна на Близькому Сході може поновитися в найближчі дні.

Співрозмовник видання розповів, що на засіданні в Білому домі були присутні віцепрезидент Венс, який, як очікується, візьме участь у наступному раунді переговорів з Іраном, держсекретар Марко Рубіо, міністр оборони Піт Гегсет і міністр фінансів Скотт Бессент.

Долучилися до зустрічі також спеціальний посланник Трампа Стів Віткофф, директор ЦРУ Джон Ратліфф та голова Об’єднаного комітету начальників штабів Ден Кейн.

Перемирʼя між Вашингтоном і Тегераном завершується за три дні, водночас навколо Ормузької протоки спалахнула нова криза. Дата нової зустрічі американських та іранських переговірників досі не визначена.

Видання зазначає, що нова заява Ірану про закриття протоки, а також численні атаки на кораблі в Ормузькій протоці відбулися менш ніж через 24 години після того, як Трамп заявив, що угода про припинення війни може бути укладена протягом одного-двох днів.

WSJ повідомляє, що військові Сполучених Штатів Америки готуються до висадки на танкери, повʼязані з Іраном. Також можливе затримання таких кораблів у міжнародних водах, що означатиме розширення військово-морських операцій США за межі Близького Сходу.

Раніше ЗМІ писали, що Іран почав обстрілювати судна, які проходили Ормузьку протоку. Сталося це невдовзі після заяви Тегерана про посилення військового контролю над важливим логістичним шляхом.

