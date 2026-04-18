Голосіївський стрілець раніше мав проблеми із законом, - Зеленський

Президент пообіцяв більше інформації згодом.

Київський стрілець в минулому вже притягався до кримінальної відповідальності. Про це повідомив президент Володимир Зеленський у відеозверненні.

"Відомо, що нападник підпалив квартиру перед тим, як вийти зі зброєю на вулицю. Раніше він вже притягувався до кримінальної відповідальності. Довго жив на Донеччині. Народився в Росії. Зараз з'ясовується все, що може бути про нього відомо. І чому він таке наробив. Треба перевірити кожну деталь", – сказав президент.

За його словами, слідчі мають кілька версій того, що трапилося. Однак жодної з цих версій Зеленський не озвучив, але пообіцяв, що правоохоронці проінформують суспільство, коли з’явиться перевірена інформація.

"Абсолютно жахлива річ. Втрачати людей ось так у звичайний день, у звичайному місці. Вічна пам'ять загиблим", – додав президент.

Як писав УНІАН, за словами сусідів, чоловік, який влаштував стрілянину в Голосіївському районі Києва, жив сам у квартирі без родини. Сусіди описують його як інтелігентного, спокійного дядька, який завжди ходив з рюкзаком, чемно вітався і майже не спілкувався з людьми. Квартиру в Києві він придбав близько десяти років тому – ймовірно, на початку війни на Донбасі.

За не до кінця підтвердженою інформацією, стрільцем виявився такий собі Дмитро Васильченков, 1968 року народження, уродженець Москви. Він мав українське громадянство, раніше проживав у Бахмуті Донецької області, а потім – у Голосіївському районі Києва. Інформація про можливі зв’язки з Росією, подвійне громадянство чи військове минуле наразі перевіряється і потребує офіційного підтвердження.

Вас також можуть зацікавити новини: