В Угорщині закінчили рахувати голоси: відомо, коли Мадяр стане прем'єром

Опозиція сформує в парламенті міцну однопартійну більшість.

В Угорщині остаточно закінчився підрахунок голосів на парламентських виборах. Партія "Тиса" здобула розгромну перемогу. Вже у травні країна отримає новий уряд, пише hvg.hu.

За результатами підрахунку 100% бюлетенів, опозиційна партія "Тиса" здобула 141 місце в парламенті. Це із запасом перевищує конституційну більшість (133 місця), необхідну для ухвалення змін до конституції та інших особливо важливих законодавчих актів.

Партія чинного прем’єра Віктора Орбана "Фідес" здобула лише 52 місця. Ще шість мандатів отримала партія "Наша країна". Решта партій-учасниць не подолали прохідний бар'єр.

Цікаво, що результати "Тиси" мали би бути скромнішими. Але за час свого правління Орбан дуже спотворив виборчу систему, зокрема ввівши правило, що партія-переможець отримує частину мандатів решти партій. Як наслідок, до "Тиси" відійшов один мандат, який взагалі-то мала би отримати "Фідес".

Що правда, як зазначає hvg.hu, 100-відсоткова обробка бюлетенів ще не означає остаточного результату. Дані з окремих округів можуть бути оскаржені, і остаточний результат може з’явитися лише у перших числах травня, коли спливають строки подання апеляцій.

Невідомо, чи будуть подані апеляції, але лідер "Тиси" Петер Мадяр сьогодні вже заявив, що вимагатиме нових виборів в одному з округів, де кандидат від партії "Фідес" переміг представницю опозиції з різницею лише в 258 голосів.

Як зазначають угорські журналісти, новий склад угорського парламенту буде сформовано ймовірно вже 9 травня. І, зважаючи на тотальну перемогу "Тиси", парламент зможе призначити прем'єр-міністра в той же день. Очевидно, що ним стане Петер Мадяр. На цей день "Тиса" вже запланувала урочистості в Будапешті.

Однак після цієї дати уряд Віктора Орбана продовжить працювати ще деякий час в статусі виконувачів обов’язків. Ба більше, до 13 травня діятиме надзвичайний стан, запроваджений Орбаном, який наділяє уряд широкими повноваженнями, зокрема щодо видачі декретів і скасування законів парламенту.

Очікується, що новий склад уряду буде приведено до присяги десь у середині травня.

Як писав УНІАН, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан визнав нищівну поразку своєї партії "Фідес" на парламентських виборах, назвавши її масштабною та неочікуваною. Він підкреслив особисту відповідальність за результат і визнав, що влада втратила зв’язок із виборцями, тоді як опозиція запропонувала більш переконливе послання, зосереджене на боротьбі з корупцією та зміні політичної системи.

Новий уряд уже сигналізує про радикальні зміни, включно з демонтажем символів попередньої влади, що свідчить про завершення тривалого політичного домінування Орбана. Сам він, попри поразку, не планує залишати політику та заявляє про намір провести глибоке оновлення партії, допускаючи як роль лідера, так і відхід на другий план залежно від рішення однопартійців.

Вас також можуть зацікавити новини: