У Словаччині згорів автобус, який перевозив додому мешканців Закарпаття, - журналіст

Понад 30 пасажирів автобуса врятувалися.

Вночі на трасі у Словаччині повністю згорів автобус, який перевозив мешканців Закарпаття до України. На щастя, понад 30 пасажирів врятувалися, повідомляє журналіст Віталій Глагола.

Пасажири, які їхали в рейсовому автобусі "POPOVICH BUS", розповіли журналісту, що інцидент стався близько 02:00 на трасі E50 між Кошице і Міхаловце в Словаччині. Автобус їхав із Праги до Тячева, але раптово почав горіти прямо під час руху. Усередині перебували закарпатці, які поверталися додому.

Журналіст зазначив, що двері автобуса заклинило, через що люди всередині фактично опинилися в пастці. Пізніше двері все ж вдалося відкрити і пасажири змогли врятуватися.

Крім того, Глагола підкреслив, що автобус згорів повністю – разом із валізами, речами та документами. На щастя, обійшлося без постраждалих.

"Але, як мені підтвердили, щонайменше у 6 осіб згоріли документи", - додав журналіст.

Під Берліном перекинувся автобус з українцями

Нагадаємо, що в липні 2025 року автобус Flixbus, що прямував з датського Копенгагена до австрійської Відні, з'їхав з траси A19 біля німецького Рьобеля і опинився в кюветі. На борту перебували 54 пасажири, включаючи громадян України.

Поліцейські розповіли, що 31 людина отримала травми, з них 25 – легкі, а ще шестеро – важкі. Одна людина опинилася заблокованою і була звільнена лише через дві години.

