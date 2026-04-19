Японські вчені виявили прихований вулкан на дні Тихого океану віком 3 мільйони років

Японські вчені виявили на дні Тихого океану підводний вулкан, вік якого оцінюється приблизно в 3 мільйони років. Цей об'єкт розташований у стародавній частині Тихоокеанської плити неподалік від острова Мінаміторі, пише Daily Galaxy.

У своєму дослідженні вчені зазначили, що цей підводний вулкан належить до рідкісного типу вулканічної діяльності, відомого як "вулканізм типу petit-spot". Ці утворення вважаються незвичайними, оскільки вони формуються в результаті згинальних навантажень, а не прямих тектонічних зіткнень.

Вулкан був виявлений у віддаленому районі західної частини Тихого океану, неподалік від найсхіднішої точки Японії. Його ідентифікація ґрунтувалася на поєднанні картографування морського дна та пілотованих глибоководних досліджень.

Вчені розповіли, що для вивчення вулкана вони використовували пілотований підводний апарат "Шінкай 6500", який здатний занурюватися на глибину до 6500 метрів. Цей апарат дозволив провести безпосередній огляд місця та зібрати зразки породи з передбачуваного утворення.

"Ми спочатку запідозрили наявність невеликого вулкану після вивчення батиметричних даних, зібраних Береговою охороною Японії", – поділилися дослідники.

Зразки, витягнуті під час занурень, підтвердили наявність вулканічного матеріалу, що підтвердило інтерпретацію, згідно з якою структура являла собою підводний вулкан, вбудований в океанічну плиту.

Вчені розповіли, що вулкани типу "petit-spot" – це молоді невеликі вулкани, що виникають уздовж тріщин біля основи тектонічних плит. Ці тріщини безпосередньо пов'язані з механічною деформацією Тихоокеанської плити в міру її занурення в мантію.

Магма, що лежить в основі цих вивержень, надходить з астеносфери – верхнього шару мантії Землі. Вчені стверджують, що ця зона відіграє важливу роль у переміщенні тектонічних плит і постачає матеріал, що живить вулкани типу "petit-spot".

"Відкриття цього нового вулкану дає нам захоплюючу можливість для подальшого вивчення цього району і, сподіваюся, виявлення інших вулканів типу "petit-spot", – заявив доктор Наото Хірано з Центру досліджень Північно-Східної Азії при Університеті Тохоку.

Як сформувався найактивніший вулкан Європи

Раніше вчені з Лозаннського університету у співпраці з Анною Розою Корсаро, дослідницею з Національного інституту геофізики та вулканології в Катанії, провели дослідження, яке покликане розкрити більше інформації про те, як сформувався вулкан Етна.

Дослідники заявили, що Етна, найімовірніше, не утворилася в результаті одного з трьох основних механізмів, які формують вулкани. Цей вулкан розташований неподалік від зони субдукції, а його хімічний склад нагадує склад вулканів гарячих точок, хоча поблизу немає жодних гарячих точок.

Сицилійський вулкан, можливо, належить до маловідомої четвертої категорії вулканів: так званих вулканів "petit-spot", вперше описаних у 2006 році японськими геологами. Ці крихітні підводні вулкани є переконливим доказом існування магматичних кишень у верхній частині мантії Землі.

