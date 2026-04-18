У Києві вибухнув трансформатор: на лівому березі перебої зі світлом

Офіційно про причини пожежі наразі не повідомлялося.

18 квітня поширилося повідомлення про пожежу на трансформаторі в районі Русанівських садів у Києві. Мешканці Лівого берега, зокрема, вулиці Райдужної, повідомили про перепади напруги, раптове відключення світла. У когось світло зникало на кілька хвилин, у декого відключення тривали кілька секунд, повідомили київські пабліки.

Зрештою частина Лівого берега Києва залишилася без електропостачання. Йдеться про аварійну ситуацію, адже про планові відключення не повідомлялося. Офіційні сайти не дають повної карту відключень, але локальні скарги на проблеми з електрикою з’явилися в кількох лівобережних районах столиці.

У ДСНС чи в інших офіційних органах пожежу не коментували. Також на це не реагували у ДТЕК.

Водночас подібна аварія може відчутно вдарити по побуту, адже світло зникло ввечері, коли люди зазвичай користуються плитами, бойлерами, освітленням і заряджають телефони. У таких випадках електрики радять виключити чутливі прибори, щоб перепади напруги їм не нашкодили.

Підготовка до зими

Нагадаємо, що в Україні вже триває підготовка до наступного опалювального сезону. Роботи та ремонти розписані у графіку, враховуючи стан енергосистеми після російських обстрілів. За словами президента Володимира Зеленського, частина регіонів відстає від плану.

Відомо, що відремонтувати частину обладнання допоможуть партнери, які надійшлють додаткові конструкції.

