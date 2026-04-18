'Усе складається дуже добре': Трамп заявив про прогрес у переговорах з Іраном

За словами Трампа, Іран не зможе шантажувати США закриттям Ормузької протоки.

Вашингтон дуже задоволений ходом переговорів з Іраном. Про це заявив президент США Дональд Трамп під час спілкування з пресою в Білому домі.

"Про Іран ми поговоримо пізніше - у нас тривають дуже конструктивні переговори. Все складається дуже добре", - сказав він.

Трамп запевнив, що переговори з Іраном тривають, незважаючи на чутки про те, що сторони відмовилися продовжувати діалог.

"Вони хотіли знову перекрити протоку (Ормузьку протоку - УНІАН), як робили це протягом багатьох років. Вони не зможуть нас шантажувати", - додав президент США.

Іран почав обстрілювати судна, що проходили через Ормузьку протоку

Раніше Reuters з посиланням на джерела у сфері морської безпеки повідомляло, що нещодавно Іран обстріляв щонайменше два торгові судна під час проходу через Ормузьку протоку. Інцидент стався незабаром після заяв Тегерана про посилення військового контролю над водним шляхом.

За даними джерел, судна отримували радіоповідомлення від іранських військово-морських сил про нібито "закриття протоки" і заборону на прохід. Паралельно морські трекери зафіксували конвой з восьми танкерів, що проходив через Ормузьку протоку.

