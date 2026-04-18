США готуються захоплювати танкери, пов’язані з Іраном - WSJ

Американські військові готуються до висадки на танкери, повʼязані з Іраном, з метою їх огляду. Також можливе затримання таких кораблів у міжнародних водах.

Про це пише The Wall Street Journal із посиланням на американських чиновників. Зазначається, що таким чином США розширять масштаби своїх військово-морських операцій за межі Близького Сходу.

Відповідні плани зʼявилися на тлі посилення контролю над Ормузькою протокою з боку Ірану. У цій логістичній артерії було атаковано кілька кораблів. Сталося це на наступний день після того, як Тегеран заявив про відкриття протоки для комерційного судноплавства.

Рішення адміністрації Трампа посилити економічний тиск на іранську сторону має на меті змусити режим знову відкрити протоку та піти на поступки щодо ядерної програми.

За даними Центрального командування США, в рамках морської блокади іранських портів американська сторона вже розвертула 23 судна, які намагалися їх покинути. Розширення цієї операції дозволить Вашингтону взяти під контроль судна, пов’язані з Іраном, по всьому світу. Йдеться в тому числі про кораблі, що перевозять іранську нафту і вже знаходяться за межами Перської затоки, а також судна, що перевозять зброю, яка може прямувати до рук іранського режиму.

Іранський експорт нафти оцінюють у приблизно 1,6 мільйона барелів на день. Більшість сировини прямує до Китаю і закуповується невеликими незалежними нафтопереробними заводами.

Видання нагадує, що тимчасове перемир’я між США та Іраном закінчується наступного тижня. Переговори в Пакистані до прориву не привели. Водночас дату наступного раунду переговорів ще не визначено.

Президент США Дональд Трамп вчергове заявив про прогрес у переговорах з Іраном. За його словами, все складається дуже добре, а Іран не зможе шантажувати Штати Ормузькою протокою.

Тим часом Тегеран звинувачує Трампа в брехні щодо статусу Ормузької протоки та збагаченого урану. Представник режиму каже, що варіант з передачею урану Вашингтону в Ірані не розглядають.

Вас також можуть зацікавити новини: