"Росія розмахує шаблею": експерт оцінив ймовірність відкритого конфлікту НАТО та РФ

Про це розповів експерт фонду "Майдан закордонних справ" Олександр Хара, передає "Апостроф".

На думку експерта, в НАТО усвідомлюють провокативний характер дій Росії з розміщенням ракетних установок поблизу кордонів країн Альянсу, проведення неузгоджених навчань і небезпечну поведінку з кораблями і літаками НАТО.

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Але, бачачи економічну слабкість Росії, в НАТО не вважають РФ довгостроковою загрозою.

"НАТО відреагувало на загрози Балтійським країнам. Але більш небезпечна ситуація в Чорному морі, яке фактично стало "россійським морем". Присутність сил НАТО там обмежене й під загрозою. Це й створило більший вакуум безпеки тут, ніж у Балтійському регіоні. Імовірність конфлікту між Росією і НАТО є, але він почнеться, швидше, через випадковість, нерозуміння, відсутність комунікації між країнами. Звісно, Путін буде піднімати планку, призводити до ескалації ситуації, тому що він вважає, що він у більш вигідній позиції, і сподівається, що суперник зробить крок назад", — упевнений Хара.

Раніше УНІАН повідомляв, що військовий конфлікт між Росією і НАТО опинився на першому місці у списку найбільших загроз 2017 року.