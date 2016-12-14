Аналітики США назвали конфлікт Росії та НАТО головною загрозою 2017 року

Про це йдеться у дослідженні "Головні загрози, за якими потрібно стежити в 2017 році", проведеному Радою США з міжнародних відносин.

Як зазначається, цій загрозі присвоєна "висока" категорія. На думку авторів доповіді, конфронтація може виникнути через агресивну поведінку Росії у Східній Європі.

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На другому місці - північнокорейська криза та пов'язані з нею випробування ядерної зброї, а також військові провокації країни.

Далі у списку – ймовірні кібератаки на критично важливу інфраструктуру США.

Раніше аналітик Пентагону спрогнозував, якою може бути і чим закінчиться війна між Росією і НАТО.