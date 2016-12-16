"Ти - останнє, що я побачила": у мережі з'явився альтернативний календар з сирійками, які "дякують" армії РФ

У календарі дівчата сміються над невдачами російської армії і звинувачують солдатів в злочинах проти цивільного населення.

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Як відомо, 15 грудня в мережі з'явився календар, в якому сирійські дівчата у кокошниках дякують російській армії. Як повідомляє Сноб, героїні виїхали з Сирії кілька років тому і навчаються в Російському університеті дружби народів.

"Важливо, щоб ті, хто бореться з терористами, знали, що думають про них справжні дочки Сирії", - написали автори проекту.

Оригінальний календар планують подарувати російським солдатам і офіцерам.

Як повідомлялося раніше, ООН висловила глибоку стурбованість щодо новин, що сирійські урядові солдати і союзні з ними іракські бойовики безцеремонно розстріляли 82 людини у відвойованих східних районах Алеппо. В ООН звинуватили їх у "масових вбивствах".