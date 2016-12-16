Удар по Сирії за $60 мільйонів: ЗМІ дізналися, скільки коштує бюджету Росії чужа війна

За підрахунками РБК, операція в Сирії варто Міноборони як мінімум $2,5 млн щодня.

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На території Сирії знаходяться близько 1600 осіб, розповіли в Міністерстві оборони. В цю кількість входять морські піхотинці, льотчики, два батальйони аеродромно - та радіотехнічного забезпечення, командний склад, моряки, розрахунки засобів ППО та радіоелектронної боротьби, а також цивільні фахівці. Як розповів експерт Центру військового прогнозування Інституту політичного і військового аналізу Анатолій Циганок, для розрахунків, скільки йде на харчування бійців, можна використовувати суму 600-800 рублів ($10-13) на добу. Виходячи з цієї суми, харчування контингенту в 1600 осіб обходиться бюджету в суму близько 1 млн руб. на добу (близько $16,5 тис.).

Як розповіло джерело, знайоме з організацією бойових вильотів, в середньому одна година польоту бойового літака може коштувати від 4 до 7 млн руб, або 5 млн руб. в середньому ($80 тисяч). Як повідомляє РБК, ракетний удар по бойовикам Сирії з Каспійського моря міг коштувати бюджету від $20 млн до $60 млн.

Нагадаємо, Росія і Туреччина пропонують проводити переговори щодо Сирії на новому майданчику в Астані.