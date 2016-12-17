Спроба Трампа переглянути політику "єдиного Китаю" може призвести до наслідків - Обама

Про це під час щорічної прес-конференції заявив глава США Барак Обама, передає РБК з посиланням на Reuters.

«Для Китаю питання Тайваню не менш важливе, ніж інші [питання, що стоять на порядку денному]», — зазначив американський лідер, також додавши, що «політика «єдиного Китаю» лежить в основі їх національної концепції».

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«Тому якщо ви збираєтеся перевернути це розуміння, ви повинні подумати, що доведеться зіткнутися з наслідками», — сказав Обама, зазначивши, що «не цілком задовільний для всіх сторін «статус-кво» [Тайваню] дозволяв зберегти мир і бути жителям острова досить успішними в економічному плані, а також в плані самовизначення».

Нагадаємо, новообраний президент США Дональд Трамп в інтерв'ю телеканалу Fox News заявив, що США не обов'язково повинні дотримуватися своєї давньої позиції, згідно з якою Тавань є частиною "одного Китаю".