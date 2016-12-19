В США у віці 99 років померла голлівудська акторка Жа Жа Габор

Про це повідомляє РБК з посиланням на TMZ.

За даними видання, Габор померла зранку 18 жовтня від серцевого нападу. Вона була доставлена в лікарню, де лікарі констатували її смерть.

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Як повідомив чоловік акторки Фредерік фон Анхальт, останні роки у Габор було слабке здоров'я, тому вона не приймала відвідувачів.

Жа Жа Габор народилася 6 лютого 1917 року. Вона знімалася в численних кінофільмах, телепередачах і брала участь в розважальних заходах. Серед відомих робіт Габор — ролі у фільмах «Мулен Руж», «Три історії любові», «Гола правда» та інші. У 1958 році отримала нагороду «Золотий глобус» як «Сама гламурна актриса».