В США у віці 99 років померла голлівудська акторка Жа Жа Габор
02:18, 19 грудня 2016Світ
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Американська акторка угорського походження Жа Жа Габор померла у віці 99 років.
Жа Жа Габор / REUTERS
Про це повідомляє РБК з посиланням на TMZ.
За даними видання, Габор померла зранку 18 жовтня від серцевого нападу. Вона була доставлена в лікарню, де лікарі констатували її смерть.
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Як повідомив чоловік акторки Фредерік фон Анхальт, останні роки у Габор було слабке здоров'я, тому вона не приймала відвідувачів.
Жа Жа Габор народилася 6 лютого 1917 року. Вона знімалася в численних кінофільмах, телепередачах і брала участь в розважальних заходах. Серед відомих робіт Габор — ролі у фільмах «Мулен Руж», «Три історії любові», «Гола правда» та інші. У 1958 році отримала нагороду «Золотий глобус» як «Сама гламурна актриса».
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