У 2016 році під час виконання професійних обов’язків загинули 48 журналістів

Зазначається, що з 1 січня до 15 грудня 2016 року через професійну діяльність загинули щонайменше 48 журналістів – в порівнянні з 72 в попередньому році, передає Радіо Свобода.

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У доповіді від 19 грудня також йдеться, що найбільш небезпечною цьогоріч стала професія військового фотографа і кореспондента. Робота журналістів під вогнем перебуває серед найнебезпечніших з 2013 року, на що, зокрема, впливає і ситуація через тривалі конфлікти на Близькому Сході.

За даними Комітету захисту журналістів, наразі триває розслідування загибелі щонайменше 27 журналістів у всьому світі протягом 2016 року, щоб визначити, чи були ці смерті пов’язані з професійною діяльністю.

Найбільш небезпечною країною для роботи журналістів цьогоріч визнана Сирія, де за рік загинуло 14 медійників і загалом 104 - за останні 5 років.

Серед відповідальних за вбивство журналістів найчастіше вказувались бойовики-ісламісти.