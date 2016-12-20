Французький політолог висунув кандидатуру Путіна на Нобелівську премію миру

Про це повідомляють РИА Новости.

У листі, відправленому в Нобелівський комітет, він заявив, що "російський лідер гідний цієї нагороди за свої миротворчі зусилля".

Боссар розраховує, що інші експерти і політики підтримають висунуту ним кандидатуру.

Він зазначив, що в свій час президент США Барак Обама отримав Нобелівську премію миру, коли американські війська все ще перебували в Іраку.

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Таким чином, на думку Боссара, авіаудари по позиціях терористів в Сирії не повинні перешкодити присудження Нобелівської нагороди російському лідеру.

Нагадаємо, 16 березня 2014 року після введення за наказом Путіна військ РФ до Криму там відбувся так званий "референдум", за підсумками якого Росія включила Крим до свого складу. Верховна Рада України оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією.

Пізніше Путін ініціював початок конфлікту на Донбасі.

Незважаючи на всі зусилля для припинення боїв, на Донбасі продовжують гинути люди. За оцінками ООН, з середини квітня 2014 року по 15 лютого 2016 року на сході України були вбиті 9 тис. 167 осіб, ще понад 21 тис. були поранені (з числа цивільних осіб, бійців ЗСУ та членів збройних формувань). В тому числі і 298 жертв аварії малайзійського Boeing 777.

Нобелівська премія миру вручається з 1901 року людям і організаціям, які, на думку комітету, внесли видатний внесок у зміцнення миру. В цьому році премію отримав президент Колумбії Хуан Мануель Сантос за "рішучі зусилля по закінченню тривалої понад 50 років громадянської війни".