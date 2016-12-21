Зі східного Алеппо евакуйовано близько 19 тисяч осіб - ООН

Про це повідомляє Центр новин ООН.

Відповідно до прийнятої в понеділок резолюцією Ради Безпеки, міжнародні спостерігачі слідкують за процесом евакуації, організатором якого виступає сирійський уряд.

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За словами Йенса Лерке з Управління по координації гуманітарних питань, представники ООН знаходяться на контрольно-пропускному пункті Рамусса на «кордоні» розташувань опозиції і проурядових військ в Алеппо.

«Я хотів би підкреслити, що вже скільки днів ми використовуємо моніторинговий механізм, в рамках якого наші представники перебувають на пропускному пункті Рамусса, - зазначив Йенс Лерке. - Вони мають можливість стежити за подіями. Ми вважаємо, що їх присутність забезпечує захист людей, які покидають місто».

За даними Міжнародної організації з міграції, за останні два дні зі східного Алеппо виїхало 184 автобуси з цивільним населенням. В ООН наполягають на тому, що операція повинна тривати до тих пір, поки залишаються бажають покинути місто. За даними ООН, таких ще чимало.