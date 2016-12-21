Зі східного Алеппо евакуйовано близько 19 тисяч осіб - ООН

03:38, 21 грудня 2016
Світ
265 0

Близько 19 тисяч людей евакуйовано з районів східного Алеппо, де зберігаються останні осередки опору сил опозиції.

REUTERS

Про це повідомляє Центр новин ООН.

Відповідно до прийнятої в понеділок резолюцією Ради Безпеки, міжнародні спостерігачі слідкують за процесом евакуації, організатором якого виступає сирійський уряд.

Читайте такожУряд Сирії дозволив ООН посилити моніторинг в Алеппо

За словами Йенса Лерке з Управління по координації гуманітарних питань, представники ООН знаходяться на контрольно-пропускному пункті Рамусса на «кордоні» розташувань опозиції і проурядових військ в Алеппо.

«Я хотів би підкреслити, що вже скільки днів ми використовуємо моніторинговий механізм, в рамках якого наші представники перебувають на пропускному пункті Рамусса, - зазначив Йенс Лерке. - Вони мають можливість стежити за подіями. Ми вважаємо, що їх присутність забезпечує захист людей, які покидають місто».

За даними Міжнародної організації з міграції, за останні два дні зі східного Алеппо виїхало 184 автобуси з цивільним населенням. В ООН наполягають на тому, що операція повинна тривати до тих пір, поки залишаються бажають покинути місто. За даними ООН, таких ще чимало.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Новина в сюжеті: Евакуація із захоплених армією Асада районів Алеппо
Теги: #Алеппо