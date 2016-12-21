У Колумбії розбився вантажний Boeing-727, загинули три людини (відео)
05:35, 21 грудня 2016Світ
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У Пуерто-Карреньо на сході Колумбії під час злету розбився вантажний літак Boeing-727 авіакомпанії Aerosucre.
У Колумбії розбився вантажний Boeing-727 / wikipedia.org
Про це повідомляє РБК з посиланням на газету El Tiempo.
Як зазначає видання, лайнер прямував за маршрутом Пуерто-Карреньо — Богота.
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На борту Boeing перебували шість осіб, всі вони були членами екіпажу.
Наразі, за даними El Tiempo, загинули три людини, у тому числі пілот літака, ще двоє отримали поранення, а один залишається зниклим безвісти.
Інцидент, як пише газета, стався близько 17:15 за місцевим часом. Літак звалився на землю приблизно за 8 км від аеропорту. Після падіння, як зазначає видання, Boeing 727 вибухнув.
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