У Колумбії розбився вантажний Boeing-727, загинули три людини (відео)

Про це повідомляє РБК з посиланням на газету El Tiempo.

Як зазначає видання, лайнер прямував за маршрутом Пуерто-Карреньо — Богота.

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На борту Boeing перебували шість осіб, всі вони були членами екіпажу.

Наразі, за даними El Tiempo, загинули три людини, у тому числі пілот літака, ще двоє отримали поранення, а один залишається зниклим безвісти.

Інцидент, як пише газета, стався близько 17:15 за місцевим часом. Літак звалився на землю приблизно за 8 км від аеропорту. Після падіння, як зазначає видання, Boeing 727 вибухнув.