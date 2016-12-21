У Росії ввели "сухий закон" в 100 селах
14:40, 21 грудня 2016Світ
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На території 13 населених пунктів Якутії введено повну заборону на роздрібний продаж алкогольної продукції.
Влада Якутії ввела "сухий закон" в 100 селах / Фото: altaynews.kz
Про це повідомляє РИА «Новости».
У попередній раз заборону на роздрібний продаж алкоголю був введений в жовтні цього року. Тоді кількість сіл з «сухим законом» склало 87. Таким чином, кількість сіл Якутії, де діє «сухий закон», досягла 100.
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«Відповідні закони 20 грудня 2016 року прийняті в ході XXVI (чергового) пленарного засідання державних зборів (Іл Тумен) під головуванням Олександра Жиркова», - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, жертвами отруйного засобу для ванн в Росії стали вже 58 осіб.
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