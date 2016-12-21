У Росії ввели "сухий закон" в 100 селах

14:40, 21 грудня 2016
Світ
798 0

На території 13 населених пунктів Якутії введено повну заборону на роздрібний продаж алкогольної продукції.

Фото: altaynews.kz

Про це повідомляє РИА «Новости».

У попередній раз заборону на роздрібний продаж алкоголю був введений в жовтні цього року. Тоді кількість сіл з «сухим законом» склало 87. Таким чином, кількість сіл Якутії, де діє «сухий закон», досягла 100.

Читайте такожПо флакону в одні руки: у Білорусі обмежили продаж настоянок глоду після масових смертей в РФ

«Відповідні закони 20 грудня 2016 року прийняті в ході XXVI (чергового) пленарного засідання державних зборів (Іл Тумен) під головуванням Олександра Жиркова», - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, жертвами отруйного засобу для ванн в Росії стали вже 58 осіб.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #Росія#алкоголь