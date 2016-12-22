"Холодильник переміг": росіяни назвали зростання цін головною подією 2016 року

Про це повідомляє Левада-центр за підсумками соціального опитування, яке було проведено з 9 по 12 грудня, пише РБК.

Цю подію визначили найголовнішою 30% опитаних (можна було дати кілька відповідей). 28% вважають головною подією обрання Дональда Трампа президентом США. За відсторонення російських спортсменів від участі в Олімпіаді через допінговий скандал, за Олімпійські ігри як головної події року, що минає висловилися 23% росіян. 22% респондентів назвали головним збройний конфлікт у Сирії і 20% — загибель дітей на озері в Карелії.

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Рейтинг найбільш головних подій замикають панамський офшорний скандал (1%), «праймеріз «Єдиної Росії» (2%) і посилення тиску влади на громадські та некомерційні організації (3%).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Росії значно зросла кількість прихильників зближення з Заходом.