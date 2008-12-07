Нобелівський тиждень відкриється в Стокгольмі і Осло

Традиційний Нобелівський тиждень починається 7 грудня в Стокгольмі та Осло, триватиме він до 12 грудня, повідомляє прес-служба Нобелівського фонду.

Церемонія вручення премій відбувається в столицях Швеції та Норвегії 10 грудня - у день смерті їх засновника, шведського промисловця Альфреда Нобеля.

До і після вручення премій у програмі лауреатів будуть прес-конференції, зустрічі із студентами, участь в офіційних прийомах, концертах, виступи з лекціями і поїздки північноєвропейськими вузами.

Володарями Нобелівських премій-2008 стали 12 осіб - громадяни США, Франції, Японії, Німеччини і Фінляндії.

За правилами, що склалися, кожен Нобелівський лауреат може включити до складу своєї офіційної делегації не більше 16 осіб: членів сім`ї, друзів і колег.

Серед дванадцяти Нобелівських лауреатів 2008 року - одна жінка. Це французький професор з інституту Пастера Франсуаза Барре-Сінуссі, яка стала одним з володарів нагороди в галузі медицини й фізіології.

Наймолодший володар премії - 55-річний економіст із США Пол Кругман, який одержав премію з економіки, встановлену 1968 року шведським Держбанком на згадку про Альфреда Нобеля.

На церемонії вручення премії за станом здоров`я не буде присутній найстарший з лауреатів - 87-річний американський фізик Йоїтіро Намбу. Нобелівський диплом і медаль йому вручить у Чикаго 10 грудня посол Швеції в США.

Сума Нобелівської премії в кожній окремій номінації в 2008 році становить 10 мільйонів шведських крон.

Володарями нагороди в галузі медицини та фізіології цього року стали один дослідник з Німеччини і двоє з Франції. Професор Харальд цур Хаузен з німецького Центру вивчення ракових захворювань (Гейдельберг) удостоєний половини премії за відкриття вірусу папіломи людини, що приводить до раку шийки матки.

Дослідник з французького інституту Пастера Франсуаза Барре-Сінуссі та її колега Люк Монтаньє, представник Світового фонду досліджень СНІДу і запобігання його розповсюдженню (Париж), поділять другу половину премії за відкриття у сфері вірусу імунодефіциту людини.

Учений із США і двоє дослідників з Японії стали лауреатами премії в галузі фізики. Половина премії вручається Йоїтіро Намбу, професорові інституту Енріко Фермі (Університет Чикаго, США) за його відкриття механізму спонтанного порушення симетрії у фізиці елементарних часток.

Другу половину поділять японські науковці Макото Кобаясі, професор центру дослідження фізики високих енергій - KEK (Цукуба, Японія), а також Тосіхіде Маскава, професор Інституту теоретичної фізики YITP (Кіотський університет). Премія вручається їм за відкриття джерела порушення симетрії, яке дозволило передбачити існування в природі щонайменше трьох сімейств кварків.

Нобелівська премія з хімії буде вручена трьом науковцям із США. Її поділять Осаму Сімумора - громадянин Японії, який працює в американській лабораторії біології моря в Массачусетсі (Бостон, США), а також Мартін Челфі з Колумбійського університету (Нью-Йорк, США) і Роджер Цьєн, професор Університету Каліфорнії (Сан-Дієго, США). Нагорода вручається їм "за відкриття і дослідження в галузі зеленого флюоресцентного білка GFP, який став одним з найважливіших дослідницьких інструментів в біології, оскільки дає змогу вести спостереження за процесами в живих клітинах.

Володарем Нобелівської премії з літератури став письменник з Франції Жан-Марі Густав Ле Клезьо.

Нобелівська премія миру 2008 року присуджена екс-президентові Фінляндії Марті Ахтісаарі за його тридцятирічну миротворчу діяльність на різних континентах.

Володарем премії з економіки названий американський дослідник Пол Кругман з Прінстонського університету (США). У мотивації вручення нагороди Полу Кругману Комітет з економічної премії Королівської шведської академії наук відзначив внесок дослідника в "аналіз структури торгівлі й географічного розподілу економічної активності".

РІА “Новости”