Катастрофа Ту-154: російські експерти озвучили факти на користь версії теракту на борту літака
Російська ФСБ заявила, що ознак теракту під час аварії Ту-154 Міноборони РФ над Чорним морем не виявлено. Російський авіаексперт пояснив, чому цю версію відкидати рано.
"Сьогодні вже заявлено, що жодних ознак теракту не виявлено. Можна подумати, що виявлено якісь ознаки технічної несправності або помилки в пілотуванні. Зараз ще нічого не може бути відомо, тому що тільки розпочався збір даних. Тому виключати версію теракту я вважаю неправильним. Це відразу говорить про те, що слідство упереджене", – цитує Апостроф російського авіаексперта Віктора Лукашевича.
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За його словами, насправді версія теракту відмітається тому, що "нам тут кажуть, що ми в Алеппо всіх перемогли і всьому світу все довели. А з'ясовується, що у нас тут посла вбили через Сирію і через Алеппо, тому ми зараз не можемо допустити, щоб це був теракт. Не можна ж Путіна підвести".
Як зазначив експерт, на користь теракту говорить те, що льотчики нічого не встигли повідомити.
"Будь-який розвиток ситуації на борту не призводить до миттєвої загибелі, завжди залишається час на розуміння ситуації. А якщо льотчики не виходять на зв'язок, значить вони настільки зайняті боротьбою за літак і у них немає часу на переговори, або вони вже мертві і літак руйнується у повітрі, як це було в небі над Донбасом, з лайнером "Малайзійських авіаліній". Все стане зрозуміло, коли піднімуть уламки, буде ясно, як руйнувався літак, знайдено які-небудь сліди, хоча перебування уламків в воді їх змиє", - підкреслив експерт.
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У той же час, за словами російського політолога Дмитра Орєшкіна, катастрофа Ту-154 схожа на теракт з трьох причин.
По-перше, вважає політолог, літаки куди частіше розбиваються при посадці і дуже рідко при зльоті.
По-друге, за його словами, це швидкість процесу: "При будь-якій технічній неполадці, внаслідок відмови мотора, наприклад, процес розтягується в часі. Не буває так, щоб протягом 5 секунд літак перестав існувати. У пілота залишається час, щоб зв'язатися з землею, повідомити про неприємності і перевести лайнер планування, щоб не впасти, а сісти на воду. А тут ніякої розтягнутості в часі не було — літак просто зник. Таке буває, коли відбуваються вибухи, розгерметизація, шок, удар, люди нічого не встигають сказати, тому що літак вже розвалюється".
Третя причина, на думку політолога, розкид предметів і тіл на великій території: "це означає, що літак вибухнув, а не впав цілком на воду".
Як повідомляв УНІАН, основними робочими версіями ФСБ щодо кататсрофи Ту-154 залишаються: попадання в двигун сторонніх предметів; неякісне паливо, що спричинило втрату потужності і відмова роботи двигунів; помилка пілотування; технічна несправність літака.
Нагадаємо, літак російського Міноборони Ту-154 впав в акваторії Чорного моря поблизу сочинського узбережжя. На борту, за останніми даними, перебувало 92 людини, включаючи журналістів та Ансамбль пісні і танцю імені Александрова.