Катастрофа Ту-154: російські експерти озвучили факти на користь версії теракту на борту літака

"Сьогодні вже заявлено, що жодних ознак теракту не виявлено. Можна подумати, що виявлено якісь ознаки технічної несправності або помилки в пілотуванні. Зараз ще нічого не може бути відомо, тому що тільки розпочався збір даних. Тому виключати версію теракту я вважаю неправильним. Це відразу говорить про те, що слідство упереджене", – цитує Апостроф російського авіаексперта Віктора Лукашевича.

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За його словами, насправді версія теракту відмітається тому, що "нам тут кажуть, що ми в Алеппо всіх перемогли і всьому світу все довели. А з'ясовується, що у нас тут посла вбили через Сирію і через Алеппо, тому ми зараз не можемо допустити, щоб це був теракт. Не можна ж Путіна підвести".

Як зазначив експерт, на користь теракту говорить те, що льотчики нічого не встигли повідомити.

"Будь-який розвиток ситуації на борту не призводить до миттєвої загибелі, завжди залишається час на розуміння ситуації. А якщо льотчики не виходять на зв'язок, значить вони настільки зайняті боротьбою за літак і у них немає часу на переговори, або вони вже мертві і літак руйнується у повітрі, як це було в небі над Донбасом, з лайнером "Малайзійських авіаліній". Все стане зрозуміло, коли піднімуть уламки, буде ясно, як руйнувався літак, знайдено які-небудь сліди, хоча перебування уламків в воді їх змиє", - підкреслив експерт.

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У той же час, за словами російського політолога Дмитра Орєшкіна, катастрофа Ту-154 схожа на теракт з трьох причин.

По-перше, вважає політолог, літаки куди частіше розбиваються при посадці і дуже рідко при зльоті.

По-друге, за його словами, це швидкість процесу: "При будь-якій технічній неполадці, внаслідок відмови мотора, наприклад, процес розтягується в часі. Не буває так, щоб протягом 5 секунд літак перестав існувати. У пілота залишається час, щоб зв'язатися з землею, повідомити про неприємності і перевести лайнер планування, щоб не впасти, а сісти на воду. А тут ніякої розтягнутості в часі не було — літак просто зник. Таке буває, коли відбуваються вибухи, розгерметизація, шок, удар, люди нічого не встигають сказати, тому що літак вже розвалюється".

Третя причина, на думку політолога, розкид предметів і тіл на великій території: "це означає, що літак вибухнув, а не впав цілком на воду".

Як повідомляв УНІАН, основними робочими версіями ФСБ щодо кататсрофи Ту-154 залишаються: попадання в двигун сторонніх предметів; неякісне паливо, що спричинило втрату потужності і відмова роботи двигунів; помилка пілотування; технічна несправність літака.

Нагадаємо, літак російського Міноборони Ту-154 впав в акваторії Чорного моря поблизу сочинського узбережжя. На борту, за останніми даними, перебувало 92 людини, включаючи журналістів та Ансамбль пісні і танцю імені Александрова.