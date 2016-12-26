Катастрофа Ту-154: з'явилося відео підйому уламків російського літака

На записі, опублікованому на каналі Youtube РИА Новости, видно, як рятувальники дістають з води знайдені фрагменти літака.

Читайте такожКатастрофа Ту-154: російські експерти озвучили факти на користь версії теракту на борту літака

Як повідомляв УНІАН, у Росії впізнали першу жертву авіакастрофі Ту-154 в акваторії Чорного моря.

Нагадаємо, літак російського Міноборони Ту-154 впав в акваторії Чорного моря поблизу сочинського узбережжя. На борту, за останніми даними, перебувало 92 людини, включаючи журналістів та Ансамбль пісні і танцю імені Александрова.

Основними робочими версіями ФСБ щодо кататсрофи Ту-154 залишаються: попадання в двигун сторонніх предметів; неякісне паливо, що спричинило втрату потужності і відмова роботи двигунів; помилка пілотування; технічна несправність літака.