Катастрофа Ту-154: з'явилося відео підйому уламків російського літака
В мережі інтернет з'явилося відео підйому уламків Ту-154 Міноборони РФ, який впав у Чорному морі.
На записі, опублікованому на каналі Youtube РИА Новости, видно, як рятувальники дістають з води знайдені фрагменти літака.
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Як повідомляв УНІАН, у Росії впізнали першу жертву авіакастрофі Ту-154 в акваторії Чорного моря.
Нагадаємо, літак російського Міноборони Ту-154 впав в акваторії Чорного моря поблизу сочинського узбережжя. На борту, за останніми даними, перебувало 92 людини, включаючи журналістів та Ансамбль пісні і танцю імені Александрова.
Основними робочими версіями ФСБ щодо кататсрофи Ту-154 залишаються: попадання в двигун сторонніх предметів; неякісне паливо, що спричинило втрату потужності і відмова роботи двигунів; помилка пілотування; технічна несправність літака.